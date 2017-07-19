Auto: Anfia, a marzo positivo il mercato di autocarri, trainati e autobus -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - Sempre secondo i dati diffusi da Anfia, nel primo trimestre del 2026, gli autocarri rigidi registrano un calo del 4,9%, mentre i trattori stradali chiudono a +18,3%. Nello stesso periodo, incrementano i veicoli da cantiere (+13,1%) e i veicoli stradali (+5,7%). Analizzando il mercato per alimentazione, nei primi tre mesi del 2026 la quota di mercato dei veicoli alimentati a gas risulta dell'1% (era dell'1,8% a gennaio-marzo 2025), per un totale di 76 unita', mentre gli autocarri elettrici, ibridi benzina/elettrico e ibridi gasolio/elettrico rappresentano l'1,7% del totale (il 2,1% a gennaio-marzo 2025). In riferimento ai veicoli trainati, nel primo trimestre dell'anno si confermano in crescita tre aree geografiche su quattro: +19,7% il Centro, +17,8% le regioni del Nord-Ovest e +12,9% il Nord-Est. In calo l'area del Sud e Isole (-4,9%). Le marche estere totalizzano 2.175 libretti di circolazione (+16,4%); variazione lievemente negativa per le marche nazionali (-0,7%), con 1.487 libretti.

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(RADIOCOR) 18-04-26 13:56:00 (0326) 5 NNNN