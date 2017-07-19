Auto: Anfia, a maggio autocarri in calo, veicoli trainati in caduta, balzo dei bus -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 giu - Nei primi cinque mesi del 2026 si contano 12.313 libretti di circolazione di nuovi autocarri, il 3,4% in piu' rispetto a gennaio-maggio 2025, e 6.313 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (-1,1% rispetto a gennaio-maggio 2025), cosi' ripartiti: 565 rimorchi (-3,3%) e 5.748 semirimorchi (-0,8%). Per gli autocarri, a gennaio-maggio 2026 tre aree geografiche su quattro registrano una crescita: +10,1% il Nord-Est, +5,2% le regioni del Centro e +2,2% l'area Sud e Isole; in calo, invece, il Nord-Ovest (-2,4%). Per classi di peso, nei primi cinque mesi dell'anno mantengono una variazione positiva i veicoli sopra le 5 e fino a 8 tonnellate (+9,4%), seguiti dai veicoli pesanti sopra le 16 tonnellate (+6,9%). In flessione a doppia cifra, invece, i veicoli sopra le 3,5 e fino a 5 tonnellate (-48,9%), i veicoli sopra le 8 e fino a 12,5 tonnellate (-17,7%) e i veicoli sopra le 12,5 e fino a 16 tonnellate (-11,5%). Nei primi cinque mesi del 2026, gli autocarri rigidi registrano un calo del 9%, mentre i trattori stradali chiudono a +16,9%.

Nello stesso periodo, incrementano i veicoli da cantiere (+14,9%) e i veicoli stradali (+2,1%). Analizzando il mercato per alimentazione, nei primi cinque mesi del 2026 la quota di mercato dei veicoli alimentati a gas risulta dell'1,1% (era dell'1,7% a gennaio-maggio 2025), per un totale di 141 unita', mentre gli autocarri elettrici, ibridi benzina/elettrico e ibridi gasolio/elettrico rappresentano l'1,3% del totale (il 2,9% a gennaio-maggio 2025). In riferimento ai veicoli trainati, nei primi cinque mesi dell'anno si confermano in crescita tre aree geografiche su quattro: +7,2% il Centro, +4% il Nord-Est e +3,5% le regioni del Nord-Ovest. In flessione l'area del Sud e Isole (-11,6%).

Le marche estere totalizzano 3.715 libretti di circolazione (+2,7%); variazione negativa, invece, per le marche nazionali (-5,9%), con 2.598 libretti.

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(RADIOCOR) 13-06-26 13:04:12 (0256) 5 NNNN