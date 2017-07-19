Auto: AlixPartners, settore piu' disrupted, da guerra M.O ulteriori pressioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mar - Il settore automotive "gia' prima del conflitto in Medio Oriente viveva una situazione difficile, anche a causa dei gruppi cinesi che diventano sempre piu' competitivi e vanno a erodere le quote di mercato. Ora, con il forte aumento di tensioni geopolitiche, si conferma l'industria piu' disrupted a livello globale". Lo ha detto Dario Duse, Italy Country Leader di AlixPartners, commentando il Disruption Index, stilato da AlixPartners e presentato a Milano. In Europa i volumi "sono stagnanti e non si prevede che ritornino nel breve periodo ai livelli pre-Covid, restando a un livello del 10-15% inferiore. Si rileva anche una significativa sovracapacita' produttiva, visto che i volumi del 2025 sono del 20% circa inferiori rispetto al 2019", ha detto Duse, spiegando che "la guerra in Medio Oriente ha un impatto significativo, soprattutto a causa delle ricadute sui costi dell'energia, che sono tra le tre maggiori voci di costo per le case automobilistiche". Un secondo aspetto non ancora evidente, che potrebbe diventarlo se la guerra si protraesse a lungo, e' legato ai prezzi e alla disponibilita' di alluminio: "Dallo stretto di Hormuz passa il 20% dell'alluminio usato nell'automotive, uno stop prolungato determinerebbe un problema notevole", ha detto Duse, spiegando che "c'e' poi un elemento legato alle plastiche, che sono indicizzate ai prezzi del petrolio". La crisi in Medio Oriente, dunque, "porta ulteriore incertezza e pressione per tutta la catena di fornitura sul tema dei costi", ha detto Duse. Il conflitto in Medio Oriente "vede l'Italia particolarmente esposta, considerata dipendenza e costi gia' tra i piu' elevati per l'energia, e con settori chiave come alimentare, chimica, automotive e lusso che potrebbero soffrire di shock sulla supply chain e riduzione della domanda", ha aggiunto Stefano Aversa, global vice chair, executive partner e managing director di AlixPartners.

Ars

(RADIOCOR) 28-03-26 16:34:30 (0401) 5 NNNN