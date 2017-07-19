Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Atm: a disposizione dell'autorita' giudiziaria su incidente tram a Milano

            Lo scrive societa' in una nota (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 feb - "Atm e' profondamente scossa per il gravissimo incidente di questo pomeriggio in viale Vittorio Veneto a Milano". Lo scrive l'azienda dei trasporti milanesi in una nota sull'incidente che ha coinvolto un tram deragliato nel capoluogo lombardo nelle scorse ore. "In questo momento di immenso dolore, il pensiero dell'Azienda va prima di tutto alla famiglia della persona che ha perso la vita e a tutti i feriti. A loro rivolgiamo tutta la nostra vicinanza - si legge nella nota - Atm e' gia' al lavoro e a disposizione delle autorita' giudiziarie per stabilire con precisione la causa e la dinamica dell'incidente e mette a disposizione ogni informazione e strumento utili alle indagini".

            com-Cog

            (RADIOCOR) 27-02-26 18:27:31 (0630) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.