Atm: a disposizione dell'autorita' giudiziaria su incidente tram a Milano

Lo scrive societa' in una nota (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 feb - "Atm e' profondamente scossa per il gravissimo incidente di questo pomeriggio in viale Vittorio Veneto a Milano". Lo scrive l'azienda dei trasporti milanesi in una nota sull'incidente che ha coinvolto un tram deragliato nel capoluogo lombardo nelle scorse ore. "In questo momento di immenso dolore, il pensiero dell'Azienda va prima di tutto alla famiglia della persona che ha perso la vita e a tutti i feriti. A loro rivolgiamo tutta la nostra vicinanza - si legge nella nota - Atm e' gia' al lavoro e a disposizione delle autorita' giudiziarie per stabilire con precisione la causa e la dinamica dell'incidente e mette a disposizione ogni informazione e strumento utili alle indagini".

