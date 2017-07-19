Assosoftware: entra nel newtork delle pmi europee del digitale

Aderisce a European Digital Sme Alliance (Il Sole 24 Ore Radiocor) - RomaRoma, 07 mar - Assosoftware entra a far parte di European Digital Sme Alliance, la principale organizzazione europea che rappresenta le piccole e medie imprese attive nel settore digitale, e rafforza cosi' il proprio impegno a livello europeo per tutelare e promuovere il ruolo delle imprese italiane del software nel processo di definizione delle politiche digitali dell'Unione.

E' quanto si legge in una nota Attraverso l'ingresso nel network europeo, che e' contestuale all'adesione all'Italian Digital Sme Alliance, Assosoftware potra' partecipare in modo strutturato al confronto con le istituzioni europee, collaborare con le altre organizzazioni nazionali del settore e rafforzare la rappresentanza delle imprese italiane nello sviluppo delle politiche per il digitale.

