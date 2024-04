Assicurazioni: Farina, con IA rischi da ingresso big player del web e Far East

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 apr - "Siamo sicuri che sia inimmaginabile un mondo nel quale operatori del Far East si appoggino su un forte uso di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale per servire milioni di clienti con costi contenuti e livelli di servizio elevati? Siamo sicuri che le grandi piattaforme, che hanno a disposizione dati e abitudini di spesa delle persone, in futuro non decidano di fare leva su questo loro patrimonio per irrompere anche nel mercato assicurativo?". Questi gli interrogativi posti dalla presidente dell'Ania, Maria Bianca Farina, all'apertura dei lavori dell'Innovation 2024.

C'e' la "prospettiva di possibili nuovi entranti che, avvalendosi dei loro dati e delle ampie capacita' di calcolo, potrebbero lanciare servizi assicurativi innovativi", ha rimarcato, e che "potrebbero beneficiare di un'asimmetria regolatoria nell'uso dei dati, la quale solo ora sta iniziando a ricevere l'attenzione dei legislatori europei".

