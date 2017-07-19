Appalti: Mit, pubblicata gara da 1,1 miliardi per la strada Cisterna-Valmontone -2

Salvini: 'Opera fondamentale per la mobilita' del Lazio' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 mar - L'aggiudicazione avverra' secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, con un peso dell'80% assegnato alla qualita' tecnica e del 20% alla componente economica. Le imprese interessate dovranno inviare le proprie offerte esclusivamente in modalita' telematica entro le ore 12 del prossimo 1 luglio. L'apertura pubblica delle buste e' prevista per la mattina del 2 luglio. 'Con la pubblicazione di questo bando entriamo nella fase operativa di un'opera fondamentale per la mobilita' del Lazio - ha dichiarato il Ministro Matteo Salvini -. L'investimento da oltre 1,1 miliardi di euro rappresenta un impegno concreto per dotare il territorio di un'infrastruttura moderna e sicura. La scelta di suddividere l'opera in 14 lotti permettera', inoltre, di procedere con maggiore celerita', garantendo ricadute positive immediate sull'economia locale e sull'occupazione'.

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