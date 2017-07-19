Appalti: la Top 10 delle aggiudicazioni della settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mag - 1 - CONSORZIO PARTENOPE 10 (composto da Webuild SpA, Consorzio Stabile Eteria Scarl, Costruire SpA, ICM SpA e MN Metropolitana di Napoli SpA) Ente appaltante: EAV - ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL DI NAPOLI Oggetto: Gara in 2 lotti - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione tracciato ferroviario fondamentale da Napoli stazione di Vittorio a Casoria stazione Afragola e la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti di sistema e fornitura di veicoli ferroviari e relativo full manutentivo - Lotto 1 Opere civili di linea e stazione - impianti tecnici non di sistema Importo di gara: 1.963.179.330 Importo di aggiudicazione: 1.732.536.826 Data aggiudicazione: 18/02/2026 2 - ATI C.A.F. CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. (CAPOGRUPPO), AET SRL, LEONARDO SPA, MER MEC STE SRL, FRANCESCO VENTURA COSTRUZIONI SRL Ente appaltante: EAV - ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL DI NAPOLI Oggetto: Gara in 2 lotti - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione tracciato ferroviario fondamentale da Napoli stazione di Vittorio a Casoria stazione Afragola e la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti di sistema e fornitura di veicoli ferroviari e relativo full manutentivo - Lotto 2 Progettazione esecutiva e realizzazione di impianti di sistema, progettazione e fornitura veicoli ferroviari e relativo full service manutentivo Importo di gara: 690.978.384 Importo di aggiudicazione: 634.302.131 Data aggiudicazione: 27/04/2026 3 - ARCOBALENO CONSORZIO STABILE Ente appaltante: E.N.E.L. ITALIA SPA DI ROMA Oggetto: Multiservice Taranto Importo di gara: 162.834.903 Importo di aggiudicazione: 162.834.903 4 - CEB IMPIANTI SPA Ente appaltante: E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA - GRUPPO ENEL Oggetto: Lavori Infrastrutturali MT/BT Regione Marche Importo di gara: 37.615.028 Importo di aggiudicazione: 37.615.028 5 - PIU' IMPRESE NEXANS ITALIA SPA, PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA SRL, ELCON MEGARAD, REPL ITALIA SRL, TE CONNECTIVITY ITALIA DISTRIBUTION S.R.L.

Ente appaltante: E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA - GRUPPO ENEL Oggetto: Giunti e Terminali Italia Importo di gara: 30.751.733 Importo di aggiudicazione: 30.751.733 ler.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 24-05-26 14:51:08 (0288)PA,INF 5 NNNN