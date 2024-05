Appalti: in Abruzzo lavori da 425 milioni per adeguare 12 viadotti della A25

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 mag - In Abruzzo vanno in gara lavori dal valore complessivo di 425 milioni, finanziati con fondi Pnrr, per adeguare i viadotti autostradali. Areacom, l'Agenzia regionale per la committenza, ha pubblicato tre bandi per l'affidamento di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale per la messa in sicurezza sismica di 12 viadotti prioritari dell'autostrada A25. Il lotto 1 ha un importo di 95 milioni, il lotto 2 di 163,5 milioni e il lotto 3 di 166,6 milioni. Le offerte dovranno pervenire entro il 4 giugno.

