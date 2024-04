Appalti: Asmel contro Anac, troppi malfunzionamenti nelle gare digitali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 apr - 'L'Autorita' di vigilanza ha scelto la tecnica dello struzzo - attacca Francesco Pinto, segretario generale Asmel -. Mette la testa sotto terra e non vuole riconoscere errori di funzionamento tutti imputabili all'imperizia del novello orchestratore.

Emana pero' comunicati e proclami indicando artifizi procedurali in grado di ovviare ai malfunzionamenti, in attesa della loro risoluzione. Gli artifizi non sono altro che deroghe temporanee alle regole e a precise disposizioni di legge. In altri termini, Anac non riesce come orchestratore e per rimediare si sostituisce al legislatore'.

