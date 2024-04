Appalti: Anac, dal 1 gennaio 1,1 milioni di gare digitali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 apr - Nonostante gli allarmi e le proteste di stazioni appaltanti e imprese per l'Autorita' Anticorruzione 'la digitalizzazione degli appalti funziona'. Il sistema introdotto dal nuovo codice degli appalti diventato obbligatorio dal 1 gennaio, per l'Anac 'ha superato le prime settimane di rodaggio, e ora e' quasi regime, a vantaggio di tutti, in particolare dei Comuni e dei piccoli Comuni'. L'Autorita' cita una serie di dati per sostanziare la presa di posizione. 'In tre mesi di attivita' - si legge in una nota - sono state avviate attraverso la piattaforma digitale oltre un milione e centomila procedure di affidamento di contratti pubblici per un valore di circa 78 miliardi di euro.

Sam

(RADIOCOR) 07-04-24 14:10:51 (0284)PA,INF 5 NNNN