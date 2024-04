Appalti: Anac, dal 1 gennaio 1,1 milioni di gare digitali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 apr - L'Autorita' coglie l'occasione per rispondere alle critiche sollevate dall'associazione Asmel in una lettera aperta indirizzata al presidente Giuseppe Busi'a. 'Anac e' quotidianamente a fianco delle amministrazioni pubbliche in maniera fattiva, per aiutarle e supportarle in questo passaggio storico - scrive l'Autoria' in una nota -. Nell'attivita' di vigilanza che le e' propria, stabilita dalla legge, Anac verifica che le pubbliche amministrazioni svolgano al meglio tale compito a cui sono chiamate, richiedendo informazioni se necessario, e evidenziando criticita', se vi sono'. 'Il caso sollevato da Asmel, che in passato e' stata soccombente in giudizio in piu' occasioni nei confronti dell'Autorita' - si legge sempre nella nota - riguarda esattamente questo: una stazione appaltante che ha condotto procedure di gara superiore alle soglie di qualificazione, pur non essendo qualificata per farlo. Inoltre, ha utilizzato ipotesi derogatorie non giustificate, e nei suoi confronti sono state riscontrate ulteriori, svariate illegittimita'. Eventuali sanzioni che dovessero essere comminate alla singola stazione appaltante sono a garanzia di tutto il sistema e a tutela delle migliaia di stazioni appaltanti che, al contrario, hanno agito correttamente e nel pieno rispetto della legge, valorizzando al meglio le opportunita' fornite loro dal processo di digitalizzazione'.

