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            Ansfisa: libro bianco su dissesto idrogeologico e infrastrutture di trasporto -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 giu - Ai lavori hanno preso parte rappresentanti istituzionali, tra cui Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Domenico Capomolla, Direttore di Ansfisa, ed Edoardo Rixi, vice ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, intervenuto tramite videomessaggio. Presenti inoltre Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento, e Daniel Alfreider, vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano. La giornata ha rappresentato un'occasione di dialogo tra istituzioni, enti territoriali, gestori delle infrastrutture e rappresentanti del mondo tecnico-scientifico, con l'obiettivo di condividere esperienze, strumenti e prospettive per una gestione sempre piu' efficace dei rischi che interessano il territorio e le principali reti di collegamento.

            ler.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 20-06-26 11:36:13 (0198)PA,INF 5 NNNN

              


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