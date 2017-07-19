Amundi Investment Instituite: Giappone, riforme e reflazione - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 mar - Conclusioni Dopo decenni di sottoperformance dovuta a un basso ROE, bilanci sovradimensionati e diffuse partecipazioni incrociate, il Giappone sembra essere a un punto di svolta strutturale. Riforme coordinate della governance - alla Borsa di Tokyo (TSE), al Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria (METI) e attraverso aggiornamenti su stewardship e corporate governance - e il sostegno politico derivante da Abenomics/Sanaenomics stanno spingendo le aziende a cedere attivita' non core, restituire capitale in eccesso e rendere piu' rigorosa l'allocazione del capitale.

Contemporaneamente, la reflazione, l'aumento dei salari e i tassi piu' elevati stanno ripristinando il potere di determinazione dei prezzi e la redditivita'.

Sebbene il rally sia finora stato guidato dalle valutazioni, l'aumento dei ROE, l'accelerazione dei programmi di riacquisto di azioni e della distribuzione dei dividendi e una maggiore disciplina di capitale indicano che i fondamentali stanno iniziando a sostenere un re-rating piu' duraturo - in particolare tra le azioni SMID, le banche e i settori industriali. Il rischio di esecuzione rimane; tuttavia, se le societa' porteranno a termine i loro piani, gli investitori dovrebbero assistere ad un rilevante aumento del valore nei prossimi anni.

La domanda degli investitori per le azioni giapponesi e' in aumento. L'interesse degli investitori internazionali per le azioni giapponesi si e' rafforzato notevolmente nel 2025, con acquisti netti sulle borse di Tokyo e Nagoya per un totale di 5.400 miliardi di yen (35 miliardi di dollari) - 35 volte il livello del 2024. La dinamica e' ulteriormente accelerata all'inizio del 2026, sostenuta dalla vittoria di Takaichi, con acquisti netti record pari a 3.900 miliardi di yen in sole sei settimane. Riteniamo che la domanda continuera', poiche' l'esposizione complessiva sull'azionario giapponese resta contenuta. Con il dollaro USA su una tendenza strutturalmente piu' debole e la crescente esigenza di diversificazione globale in un contesto di elevata incertezza geopolitica e di forte rischio di concentrazione negli Stati Uniti, il Giappone sta emergendo come un'opportunita' chiave per gli investitori globali.

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(RADIOCOR) 22-03-26 11:18:52 (0121) 5 NNNN