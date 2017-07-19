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            Alto Adige: dalla regione 7 mln per la collaborazione tra comuni nel 2028

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 mar - La Giunta della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol ha destinato 7 milioni di euro per l'anno 2028 al rafforzamento della "collaborazione sovracomunale in Alto Adige". Lo stanziamento - proposto dal vicepresidente e assessore regionale agli enti locali Franz Locher - punta a sostenere i progetti condivisi tra i 116 Comuni della provincia autonoma di Bolzano, "molti dei quali di piccole dimensioni e situati in contesti geografici complessi", spiega una nota.

            Le risorse vengono anticipate ogni anno dalla Regione e utilizzate dalla provincia autonoma di Bolzano con vincolo di destinazione per finanziare iniziative congiunte tra enti locali. Il finanziamento rientra in una misura attiva dal 2019.

            imt-com

            (RADIOCOR) 15-03-26 14:04:41 (0280) 5 NNNN

              


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