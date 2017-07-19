Altea Green Power: da Mase ok progetto Bess da 60 Mw in Piemonte

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 apr - Altea Green Power che il Mase (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) ha autorizzato il progetto di un impianto elettrochimico di accumulo (Bess) della potenza di 60 MW in Piemonte, nel Comune di Vignole Borbera (AL), denominato RPC Vignole. Il progetto, spiega una nota, si inserisce all'interno di un framework strutturato di iniziative Bess sviluppate dalla Societa', che prevede un percorso autorizzativo progressivo e coordinato. L'ottenimento di questa ulteriore autorizzazione attesta il track record positivo di progetti Bess autorizzati - che superano i 500 MW - e riflette la solidita' del portafoglio progetti, rappresentando una base significativa per la generazione dei ricavi nei prossimi esercizi. 'Il completamento dell'iter autorizzativo in circa 24 mesi testimonia inoltre l'efficacia del nostro approccio operativo e la capacita' di coordinare con efficienza tutte le fasi del processo', ha detto l'ad Giovanni Di Pascale.

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