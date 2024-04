Almaviva: Urso, per contact center possibile riconversione tipo Tim

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 apr - Per i lavoratori di Almaviva-Contact si potrebbe aprire una soluzione di riconversione sul modello di quella tracciata per i contact center di Tim. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il question time alla Camera, rispondendo a una interrogazione sulle iniziative volte a tutelare l'occupazione nel settore dei contact center, con particolare riferimento ai lavoratori di Almaviva-Contact. 'Sul tema dei contact center, il nostro ministero ha attivato un tavolo specifico insieme al ministero del Lavoro e alle Regioni che ha individuato una soluzione che potrebbe essere realizzata anche nel caso Almaviva, ove la holding madre se ne facesse partecipe', ha affermato Urso. 'Questa soluzione riguarda per il momento le aziende fornitrici di Tim, operanti nelle Regioni Sicilia, Basilicata, Toscana, Calabria che hanno 3.500 occupati.

L'obiettivo e' reimpiegare queste persone nelle attivita' di digitalizzazione del paese, per esempio nella dematerializzazione degli archivi cartacei della Pubblica amministrazione come previsto dal Pnrr e di cui la stessa Tim potrebbe farsi partecipe', ha spiegato Urso, indicando che 'proprio un modello simile potrebbe avviarsi anche per Almaviva Contact, la cui holding svolge una specifica attivita' in tal senso. Il gruppo Almaviva infatti e' un leader italiano nell'Itc, con oltre 1 miliardo di fatturato, realizzato anche con importanti commesse pubbliche, e 46mila addetti. Il gruppo potrebbe creare al suo interno percorsi di riqualificazione del personale dei contact center sul modello che stiamo appunto definendo con Tim e le sue societa' affidatarie. Percorso che il Governo potrebbe supportare con i nostri strumenti, con il fine di creare competenze nell'ambito digitale per aprirsi a nuove possibilita' di impiego'.

