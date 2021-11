Air Italy: sindacati, in pressing per il prolungamento della cigs

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 nov - 'Nell'incontro tenutosi la scorsa settimana al ministero del Lavoro le organizzazioni sindacali avevano dovuto prendere atto della carenza di soluzioni per la difficile vertenza Air Italy. A distanza di una settimana da quell'incontro, anche grazie alla proattiva pressione delle parti sociali e delle istituzioni interessate, i commissari straordinari hanno comunicato che struttureranno un intervento con la proprieta' per richiedere il prolungamento della cassa integrazione guadagni straordinaria, al fine di mettere in sicurezza la tenuta economica e sociale dei circa 1.400 lavoratori di Air Italy, stante le azioni che sono state messe in campo con la richiesta di emendamenti, per scongiurare la fuoriuscita delle lavoratrici e dei lavoratori dal perimetro lavorativo'.

Ne danno notizia Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo, che aggiungono: 'Il tavolo e' stato aggiornato al prossimo 9 dicembre, per cogliere eventuali soluzioni che potrebbero trovare efficacia a seguito della definizione relativa alle coperture economiche da prevedere.

nella legge di Bilancio 2022'. com-ler

