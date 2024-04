AI: Randstad Enterprise, per 76% direttori Hr influenza scelte sul personale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 apr - Secondo la ricerca, le due principali sfide che gli Hr globali vedono per il futuro riguardano le competenze: una maggiore concorrenza per quelle di difficile reperibilita' e una crescente carenza per quelle specialistiche. In Italia, se ne aggiunge una terza: l'incapacita' di attrarre candidati qualificati. In un contesto che si fa sempre piu' difficile per i direttori del personale: la maggioranza (il 64% sia nel mondo che in Italia) ritiene che al reparto Hr venga chiesto di fare di piu' con budget ridotti e meno personale. Circa un terzo (il 30% che sale al 42% in Italia) ritiene di aver trovato il giusto equilibrio tra lavoro a distanza e lavoro ibrido nella sua organizzazione. E il 25% (in Italia il 29%) intende investire di piu' nel modo di esprimere valori aziendali solidi. 'Il Talent Trends Report rivela che e' ufficialmente iniziata l'era dell'intelligenza 'umana e artificiale' in tutto il ciclo di vita dei talenti, un nuovo approccio per affrontare la scarsita' di profili e migliorare l'efficienza operativa delle organizzazioni - afferma Fabio Costantini, Ad di Randstad Hr Solutions -. Si conferma, a livello globale, e in particolar modo nel nostro paese, la difficolta' delle imprese ad attrarre candidati qualificati e una vera e propria concorrenza tra i migliori talenti per le competenze di piu' difficile reperibilita'. Per le aziende cresce ulteriormente l'importanza di investire nel migliorare l'esperienza di lavoro e la cultura organizzativa per attrarre e trattenere le migliori risorse, mentre per le persone restano al centro smart working e progetti di diversity, equity e inclusion".

