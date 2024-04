AI: Mantovano, in Ddl inserita aggravante se si usa per alterare elezioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 apr - "Proprio ieri dalla discussione, penso di non svelare nessun segreto perche' tanto poi lo ritroverete nel testo, in Consiglio dei Ministri e' emersa l'opportunita' di inserire un ulteriore aggravante e cioe' l'uso dell'intelligenza artificiale per alterare l'espressione del voto". Lo ha rivelato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, parlando del disegno di legge delega sull'intelligenza artificiale approvato ieri dal Consiglio dei ministri. "E' qualcosa - ha osservato Mantovano - che e' accaduto in altre nazioni europee, cioe' all'approssimarsi di elezioni, con le manipolazioni dell'uso distorto dell'intelligenza artificiale, sono stati diffusi messaggi miranti a incrementare l'astensionismo attraverso la diffusione di notizie che, per esempio, raccontavano falsamente che i seggi erano a rischio di attentati, di esplosioni e cosi' via. Una cosa del genere mina l'equilibrio di una democrazia, la sua tenuta, soprattutto in momenti chiave come sono le elezioni e quindi deve essere accompagnata da sanzioni".

