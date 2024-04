AI: Farina, Usa e Cina investono tanto, Italia rischia di non coglierne frutti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 apr - Gli investimenti nell'intelligenza artificaile "possono sfiorare i 160 miliardi di dollari l'anno prossimo", ma di questi 160 "circa 120 miliardi saranno investiti negli Stati Uniti e in Cina". Lo ha sottolineato la presidente di Ania, Maria Bianca Farina, nel suo intervento all'Innovation by Ania 2024.

"Siamo di fronte a una rivoluzione nella produttivita' e nella creazione di valore; ma se non saremo in grado di affrontare, questa rivoluzione, questa sfida per tempo, rischiamo - come Paese, non tanto come settore - di non essere fra coloro che ne coglieranno pienamente i frutti".

