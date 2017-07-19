AI: da applicazione su guida autonoma 6,1 mld potenziali benefici al 2050 in Italia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 apr - Dai dati dell'Osservatorio Connected Vehicle & Mobility del Politecnico di Milano, risulta che l'automotive sia oggi il secondo settore, dopo il 'tech', ma prima di 'aereospace&difence' e di 'life sciences', per livello di maturita' raggiunto dall'applicazione dell'intelligenza artificiale lungo l'intera catena del valore: dalla ricerca e sviluppo alla fase di fabbricazione dei veicoli, passando per la vendita, l'utilizzo da parte dei consumatori, fino al post vendita. Secondo i dati dell'Osservatorio (in collaborazione con Ipsos Doxa) oggi il 52% dei consumatori ha una percezione positiva dell'AI applicata ai veicoli. I principali vantaggi percepiti riguardano: maggiore sicurezza grazie alla prevenzione degli incidenti (indicata dal 38% del campione), ottimizzazione dei consumi (34%), manutenzione predittiva (33%). Restano pero' alcune criticita': il rischio di malfunzionamenti dei software (temuto dal 35% dei rispondenti), la perdita di controllo del veicolo (33%) e la vulnerabilita' ai cyberattacchi (30%). Con particolare riferimento alla guida autonoma, secondo lo studio dell'Osservatorio, oggi il 54% degli italiani si dichiara pronto a utilizzare veicoli a guida autonoma, soprattutto per tragitti ripetitivi come casa-lavoro o spostamenti urbani in condizioni di traffico intenso. Inoltre, nei prossimi anni lo sviluppo di robotaxi e servizi di mobilita' condivisa autonoma potrebbe generare impatti significativi: -90% di feriti sulle strade, fino a 900.000 auto in meno nelle citta' e la riduzione di 41.000 tonnellate di emissioni inquinanti annue. 'L'intelligenza artificiale rappresenta un acceleratore fondamentale per la mobilita' delle imprese, sempre piu' spesso utilizzato. Le flotte diventano cosi' sempre piu' "intelligenti", con benefici concreti in termini di efficienza, sostenibilita' e sicurezza. Per le imprese significa poter prendere decisioni basate sui dati, ottimizzare i costi e migliorare l'esperienza dei dipendenti', ha sottolineato Federico Antonio Di Paola, presidente di Best Mobility. 'Come Unrae riteniamo che l'AI sia prima di tutto un'opportunita': per ridurre gli incidenti, migliorare l'efficienza e rendere la mobilita' piu' sostenibile. Allo stesso tempo, dobbiamo evitare che un eccesso di complessita' regolatoria rallenti l'innovazione o sposti altrove lo sviluppo tecnologico. La sfida e' trovare un equilibrio: proteggere i cittadini senza indebolire la competitivita' europea. Perche' il rischio non e' avere regole, ma avere le regole migliori applicate a tecnologie sviluppate fuori dall'Europa', ha concluso Roberto Pietrantonio, presidente Unrae, l'associazione delle Case auto estere che operano in Italia.

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(RADIOCOR) 30-04-26 12:49:24 (0438) 5 NNNN