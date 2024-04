AI: Confindustria, mercato digitale in Calabria vale 1,09 mld

A Cosenza Roadshow Piccola Industria, Anitec-Assinform (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 apr - Il mercato del digitale in Calabria nel 2022 ha raggiunto circa 1,09 miliardi, con un aumento dello 0,3% rispetto al 2021. E' quanto evidenziano i dati di Anec - Assinform l'Associazione che in Confindustria raggruppa le aziende Ict. Tale crescita, seppur contenuta, e' stata, si legge in una nota, la quarta piu' alta tra le regioni del Mezzogiorno (dietro a Molise, Campania e Puglia e davanti a Sardegna, Sicilia, Basilicata e Abruzzo). La percentuale di imprese calabresi con almeno un livello base di digitalizzazione ha raggiunto il 53% nel 2023. Sempre dalle analisi di Anitec-Assinform, in Italia il mercato dell'Intelligenza artificiale nel 2022 ha raggiunto un volume di circa 435 milioni di euro (+32,4%) ed e' previsto che raggiunga i 1.200 milioni nel 2026, con un tasso di crescita medio annuo del 28,9%. Ancora poche tuttavia le aziende italiane che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale, ma il mercato, viene spiegato, e' in forte sviluppo: la percentuale delle piccole imprese italiane si attesta nel 2023 al 4,4, contro il 24% delle grandi imprese, in calo rispetto ai valori del 2021.

Occasione per fare il punto sul digitale e sulla AI, la decima tappa a Cosenza, con il Comitato Piccola Industria di Unindustria Calabria e Confindustria Cosenza, per il ciclo di incontri 'Intelligenza artificiale e PMI: esperienze da un futuro presente', organizzato da Piccola Industria Confindustria e Anitec-Assinform, in collaborazione con la rete dei Digital Innovation Hub, con la media partnership de L'Imprenditore.

