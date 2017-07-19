Agroalimentare: Tetra Pak, 61% italiani non e' pronto a crisi di lungo periodo -2

Preoccupa andamento prezzi e scarsita' di alcuni prodotti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 apr - Accanto alle preoccupazioni, emerge una fiducia cauta: il 58% degli italiani ritiene che il sistema possa reggere a crisi gravi o eventi estremi, seppur con difficolta' localizzate. In caso di interruzioni dell'approvvigionamento, le principali preoccupazioni riguardano l'aumento dei prezzi (71%), la scarsita' di alcuni prodotti (41%) e la riduzione dell'accesso al cibo per le fasce piu' fragili (32%). In questo scenario, gli alimenti confezionati sono percepiti come l'opzione piu' sicura. Guardando alle politiche europee sugli imballaggi, i consumatori italiani chiedono che il legislatore dia priorita' a prevenzione della contaminazione (51%), conservazione nel tempo (43%) e accessibilita' economica del cibo (31%). Non a caso, il 76% ritiene che senza soluzioni di packaging adeguate la capacita' di affrontare una crisi alimentare sarebbe ridotta, mentre oltre l'80% sottolinea l'importanza di filiera e approvvigionamenti europei per ridurre i rischi di interruzione.

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