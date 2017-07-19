Agroalimentare: Lollobrigida, imprenditore 'pater familias' che guida e difende

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - 'Il settore agroalimentare marcia in controtendenza rispetto ai dati negativi che ci aspettavamo: abbiamo un sistema resiliente e capace di affrontare ogni dinamica commerciale e geopolitica in maniera corretta, da italiani, che sanno affermarsi nelle condizioni piu' difficili'. Cosi' il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervenendo al convegno, in corso a Roma, che celebra i venti anni del Consorzio Italia del Gusto. Lollobrigida ha citato il 'nanismo delle imprese', enfatizzando il fatto che 'la distintivita' e' la caratteristica del nostro sistema imprenditoriale, con un imprenditore che e' anche pater familias dell'azienda: ne risolve problematiche gestionali e ne difende la reputazione'.

sma.

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