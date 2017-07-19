Agricoltura: Lollobrigida, nel ColtivaItalia un miliardo per i settori strategici

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 21 mag - 'Nel ColtivaItalia, in discussione al Parlamento, e' previsto uno stanziamento da un miliardo per i nostri settori strategici come gli allevamenti (importiamo il 50% di capi dall'estero) e l'olivicoltura'. Lo ha ricordato il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, dal palco del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Sole 24 Ore e da Trentino Marketing.

sma.

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(RADIOCOR) 21-05-26 13:12:16 (0463)FOOD 5 NNNN