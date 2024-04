Agricoltura: Lollobrigida, dopo Vinitaly in Cdm norma per riportare banche a investire

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 apr - "Subito dopo il Vinitaly presenteremo in Consiglio dei ministri un decreto incentrato sulle criticita' del mondo agricolo, per consentire al Parlamento di sostenere la liquidita' a sostegno dell'economia reale, riportare il sistema bancario a investire sull'economia reale e agganciare la redditivita' alla produzione. E poi ci sono le regole che devono essere poche e rispettate. I nostri agricoltori devono essere meglio remunerati, perche' sono in prima fila nella salvaguardia dell'ambiente. Ci saranno anche regole innovative per la salvaguardia dl territorio da speculazioni di ogni genere o da cambi di destinazione d'uso nel mondo agricolo e poi prosegue l'impegno in sede europea". Cosi' il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine della conferenza stampa di presentazione di Macfrut, in corso a Roma.

