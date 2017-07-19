Agenzia Entrate: con Inps avvia roadshow per imprese e Universita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 giu - Parte da Roma il 25 giugno il roadshow nazionale nato dalla collaborazione tra Agenzia delle Entrate e Inps e dedicato a fisco, previdenza e servizi digitali per le imprese, i lavoratori e le nuove generazioni. Il ciclo di incontri e' promosso per creare un filo diretto di dialogo e di confronto con il mondo produttivo e con l'universita'. Con un programma congiunto di informazione e formazione, i due enti mettono a fattor comune competenze, esperienze e contenuti in un ciclo di incontri che coinvolgera' aziende di primaria importanza e prestigiose universita' in tutta Italia. Le iniziative proseguiranno presso le sedi degli operatori economici e, da settembre, presso gli atenei: la prima tappa a livello regionale e' in programma il 7 luglio in Puglia; seguira', il 14 luglio in Piemonte e il 23 luglio in Emilia Romagna. Entrate e Inps rinnovano la presenza sul territorio a presidio della legalita' fiscale e contributiva e in termini di supporto al tessuto produttivo e sociale.

bab

(RADIOCOR) 22-06-26 16:28:24 (0439) 5 NNNN