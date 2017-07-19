Aeronautica: Crosetto, riconoscenza autentica e rispetto, pensiero a Caduti

In occasione dei 103 anni di storia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mar - "Oggi celebriamo i 103 anni della vostra storia, Ma soprattutto celebriamo voi: le persone che ogni giorno danno senso e forza a questa Istituzione con il vostro impegno, la vostra passione e il vostro senso del dovere". Lo ha affermato Guido Crosetto, ministro della Difesa, nel messaggio rivolto all'Aeronautica Militare. "Dietro ogni missione, ogni volo, ogni attivita' operativa o addestrativa, ci sono volti, storie, sacrifici silenziosi. Ci sono famiglie che condividono le vostre assenze, le vostre responsabilita', le vostre scelte. E' a tutti Voi che desidero rivolgermi, con riconoscenza autentica e profondo rispetto".

Inoltre, ha aggiunto Crosetto, "il mio primo pensiero va ai Caduti. Il loro sacrificio non e' solo memoria: e' presenza viva, e' guida quotidiana, e' parte integrante di cio' che siete".

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(RADIOCOR) 28-03-26 14:39:34 (0339) 5 NNNN