Accademia Chigiana: con Mcc e BdM banca borse studio per talenti regioni del Sud

Per i corsi estivi dell'ente musicale senese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 mag - Accademia Musicale Chigiana (ente non profit senese che agisce sotto l'egida della Fondazione Mps) ha siglato una partnership con Mediocredito Centrale e BdM Banca per favorire l'accesso di giovani e talentuosi musicisti, provenienti dalle regioni del Mezzogiorno d'Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), ai corsi estivi di alto perfezionamento dell'Accademia che ha sede nel cuore di Siena, a palazzo Chigi Saracini. Grazie a questa collaborazione vengono messe a disposizione 10 borse di studio del valore di 1.500 euro ciascuna. 'Poter essere vicino ai giovani, all'arte e al territorio e' motivo di grande orgoglio per noi e per tutto il Gruppo Mcc" dichiara Cristiano Carrus, amministratore delegato di BdM Banca. 'Il futuro delle nuove generazioni e la realizzazione dei loro sogni devono essere la stella polare per noi che abbiamo come primo obiettivo lo sviluppo del territorio" aggiunge il top manager della ex Popolare di Bari. "Grazie a questa iniziativa - prosegue Carrus - molti talenti del Mezzogiorno saranno affiancati nell'avvio della loro carriera e questo sara' un valore aggiunto per tutto il Paese".

com-Ggz

(RADIOCOR) 05-05-24 12:00:21 (0215) 5 NNNN