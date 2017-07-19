Abruzzo: Regione al Vinitaly con 97 aziende e oltre 300 etichette

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 apr - L'Abruzzo del vino e' pronto per mettersi in mostra, dal 12 al 15 aprile, al Vinitaly di Verona. Una partecipazione che vede insieme Regione, Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo e cantine private a conferma dell'interesse suscitato dalla vitivinicoltura abruzzese, con una produzione che supera 3 milioni di ettolitri su 32.000 ettari vitati e un export in crescita verso Stati Uniti e Germania. 'Quest'anno l'Abruzzo raddoppia e si conferma protagonista al Vinitaly, con 97 aziende presenti e una partecipazione sempre piu' centrale anche a livello internazionale - ha detto Emanuele Imprudente, vicepresidente della Regione ed assessore all'Agricoltura - Accanto alle attivita' espositive porteremo esperienze innovative come il virtual tour del territorio e un'ampia proposta di degustazione con oltre 300 etichette, oltre a focus su spumanti e nuove tendenze.

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(RADIOCOR) 06-04-26 16:33:43 (0316)FOOD,PA 5 NNNN