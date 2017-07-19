Abruzzo: Regione al Vinitaly con 97 aziende e oltre 300 etichette -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 apr - 'Si tratta di un Vinitaly che valorizza non solo il vino - ha sottolineato Imprudente - ma un vero e proprio modello Abruzzo, capace di unire produzione, cultura e promozione integrata dell'intera regione'. Sara' anche allestito un corner dedicato allo Spumante d'Abruzzo, con assaggi di metodo italiano e metodo classico e sara' possibile entrare nello spazio immersivo 'Abruzzo Virtual Tour' e conoscere, indossando un visore, territori, denominazioni e luoghi di interesse. Infine, dopo il successo delle passate edizioni, sara' allestito lo spazio 'Trabocco & Mixology' per sorseggiare cocktail a base di Trabocco Spumante, ideati da Bartenders Group Italia.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 06-04-26 16:34:40 (0317)FOOD,PA 5 NNNN