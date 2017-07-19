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            Abruzzo: pubblicato l'elenco dei progetti finanziati grande ricerca Fers

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - Oltre 200 aziende beneficiarie, 69 i partenariati ammessi e 50 quelli ritenuti finanziabili per un totale di investimenti previsti pari a 150 milioni di euro a fronte di un contributo pubblico da 105 milioni di euro. Sono solo alcuni dei numeri dell'avviso FESR sulla Grande Ricerca emersi al termine dei lavori della Commissione regionale abruzzese che ha istruito e valutato le richieste di finanziamento su progetti finalizzati ad investimenti sull'innovazione, ricerca e sviluppo. Le graduatorie provvisorie sono state pubblicate dopo un lavoro, attento e meticoloso, durato oltre tre mesi, grazie al quale le aziende beneficiarie del finanziamento potranno avviare i progetti di investimento.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 12-04-26 16:38:13 (0437)PA,FONUE 5 NNNN

              


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