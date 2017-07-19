Abruzzo: pubblicato l'elenco dei progetti finanziati grande ricerca Fers -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - 'I numeri emersi al termine dei lavori della Commissione - commenta l'assessore alle Attivita' produttive della Regione Abruzzo Tiziana Magnacca - stanno a testimoniare la validita' dell'avviso che ha saputo 'leggere' l'interesse delle aziende abruzzesi per innovare i processi produttivi in modo da essere maggiormente competitive sul mercato internazionale.
L'avviso e' partito con una dotazione finanziaria tra le piu' alte dell'intera programmazione FESR, 58 milioni di euro, di cui 50 destinati a progetti di investimento e 8 quali contributi per assunzione di personale con competenze scientifiche'.
com-Dca.
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