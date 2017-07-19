Abruzzo: pubblicato avviso per contrastare poverta' ed emergenza alimentare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mar - Emergenza alimentare delle persone in stato di poverta' o che non hanno fissa dimora. E' realta' il nuovo avviso promosso dall'assessorato alle Politiche sociali della regione Abruzzo che prevede sostegno economico alle associazioni di volontariato, agli enti del Terzo settore e alle Caritas regionali impegnati nell'emergenza alimentare. Lo rende noto l'assessore Roberto Santangelo, all'indomani della pubblicazione dell'avviso sul portale della Regione Abruzzo.

'L'avviso, che ha una dotazione finanziaria di 250mila euro - spiega l'assessore Santangelo - tocca un punto particolarmente sensibile nella scala delle emergenze sociali che cerchiamo in tutti i modi di ridurre con le politiche intraprese negli ultimi mesi. Certo e' che ci troviamo all'interno di un settore nel quale il lavoro delle associazioni, degli enti e delle Caritas e' centrale per garantire la sussistenza di soggetti particolarmente svantaggiati'.

