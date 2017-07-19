Abruzzo: pubblicato avviso per contrastare poverta' ed emergenza alimentare -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mar - La platea dei potenziali beneficiari e' costituita da persone che si trovano in stato di poverta' o senza fissa dimora che hanno bisogno, attraverso gli enti e le associazioni del Terzo settore, di un aiuto concreto e quotidiano per il sostegno alimentare. 'Contiamo che da enti e associazioni del Terzo settore arrivino progetti di reale e concreto aiuto alle persone in difficolta' - aggiunge Santangelo - Il nostro intento e' ridurre fenomeni di emarginazione sociale ed economica, garantendo nell'immediato quell'aiuto economico necessario a superare le difficolta' quotidiane per arrivare, grazie ad un percorso guidato, ad una piena inclusione del soggetto nelle dinamiche sociali dei singoli territori'.

