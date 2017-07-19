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            Abruzzo: presentato progetto Smart Skills promosso da Regione e FormezPA -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - 'L'obiettivo condiviso nel corso dell'incontro - ha affermato l'assessore Santangelo - e' quello di innalzare il livello qualitativo dell'occupazione nella nostra regione per rafforzare la competitivita' delle imprese abruzzesi, sviluppando competenze coerenti con le trasformazioni in atto nel mercato del lavoro. Il dialogo con gli stakeholders ci da' l'opportunita' di immaginare nuove professioni che oggi non conosciamo ancora. Il percorso durera' 4 anni ma e' pensato per essere dinamico, pertanto gia' con le risultanze del primo anno di attivita' saremo in grado di programmare nuovi percorsi formativi'.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 22-03-26 12:02:22 (0136)PA 5 NNNN

              


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