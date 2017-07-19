Abruzzo: L'Aquila sede di Spaceraise 2026 per spazio e intelligenza artificiale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mag - L'Aquila si conferma crocevia internazionale dell'innovazione e della ricerca avanzata con l'avvio di Spaceraise 2026, la scuola internazionale dedicata alle tecnologie spaziali, all'intelligenza artificiale e all'osservazione della Terra, promossa dal Gran Sasso Science Institute e dalla Fondazione Gran Sasso Tech. L'iniziativa riunisce studiosi, ricercatori e professionisti provenienti da tutto il mondo e si inserisce nel quadro delle attivita' di alta formazione e trasferimento tecnologico connesse allo sviluppo della space economy, con il coinvolgimento di agenzie spaziali e grandi player industriali del settore. 'SPACERAISE rappresenta al meglio la vocazione del nostro territorio all'innovazione, alla ricerca e alla cooperazione internazionale - ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio - L'Aquila e il Gran Sasso Science Institute si confermano un punto di riferimento per l'alta formazione e per lo sviluppo di competenze strategiche nei settori piu' avanzati, come l'intelligenza artificiale, la robotica e l'analisi dei dati geospaziali, ambiti che oggi costituiscono leve fondamentali per la crescita economica, la sicurezza e la competitivita' dei nostri sistemi produttivi'.

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