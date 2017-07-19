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            Abruzzo: approvato il bilancio 2025 e confermata la governance Fira

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 giu - L'Assemblea dei Soci di FiRA SpA (Finanziaria Regionale Abruzzese) ha approvato il bilancio d'esercizio 2025, confermando la solidita' della societa' in house e il suo ruolo strategico per il tessuto economico abruzzese. Il documento contabile chiude in positivo per il terzo anno consecutivo, registrando una crescita nel supporto a micro, piccole e medie imprese.

            L'Assemblea ha confermato la governance uscente, in primis il presidente del cda, Giacomo D'Ignazio, in un'ottica di continuita' amministrativa. Nuovo membro dell'organo amministrativo e' Tiziana Del Beato che subentra a Nicoletta Salvatore. Nel corso del 2026, oltre al completamento dell'iter per l'Organismo Intermedio, FiRA puntera' sul potenziamento delle piattaforme digitali per snellire le pratiche, su nuovi cicli di formazione territoriale e sul lancio di misure agevolative per stimolare occupazione e innovazione.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 20-06-26 12:01:27 (0210)PA 5 NNNN

              


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