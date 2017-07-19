Abruzzo: approvato il bilancio 2025 e confermata la governance Fira -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 giu - Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha confermato che 'siamo ormai arrivati agli ultimi passi del percorso che, gia' nel secondo semestre, portera' FiRA a svolgere pienamente la funzione di organismo intermedio. Questo nuovo ruolo ne rafforzera' la centralita', rendendo piu' rapido ed efficiente l'utilizzo dei fondi europei a sostegno delle imprese abruzzesi. La Finanziaria regionale continua a crescere - ha aggiunto - ed il bilancio in positivo anche quest'anno contribuisce a ricostituire il capitale sociale eroso in passato, a dimostrazione che il complesso processo di fusione con Abruzzo Sviluppo sta dando i suoi frutti.

Parallelamente, si sta completando l'affidamento delle piscine 'Le Naiadi', una struttura perfettamente funzionante per la quale a breve inizieranno i lavori di efficientamento energetico, in vista della costituzione di una societa' di scopo dedicata alla sua gestione'.

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