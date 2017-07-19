Abi: vicepresidente Venesio insignito con Leone d'Oro al Merito

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mar - Camillo Venesio, Amministratore delegato e Direttore generale di Banca del Piemonte e Vicepresidente dell'Abi, e' stato insignito con il Leone d'Oro al Merito nell'ambito del Gran Premio internazionale di Venezia, uno dei piu' prestigiosi riconoscimenti istituzionali italiani.

Venesio, in una nota dell'associazione bancaria italiana, commenta: "Questo premio non celebra solo un percorso professionale individuale, ma valorizza una visione di banca fondata su responsabilita', solidita' e vicinanza alle comunita' locali. Un impegno che, anche attraverso il mio ruolo in Abi, si traduce nel supporto al sistema creditizio nel suo complesso, al servizio dello sviluppo dell'economia reale. Un segnale importante che conferma come il Piemonte continui a esprimere eccellenza, competenza e capacita' di visione".

com-Ggz

(RADIOCOR) 08-03-26 13:59:46 (0261) 5 NNNN