8 marzo: FdI, indipendenza economica per prevenire la violenza di genere -2

Osnato, 'Contro prevaricazione anche educazione finanziaria' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mar - All'evento organizzato insieme alle associazioni I sud del mondo- Ets, Woman Care Association e Aief sono intervenuti tra gli altri, il ministro per Famiglia, la natalita' e le pari opportunita' Eugenia Maria Roccella, il presidente della commissione Finanze della Camera, Marco Osnato (FdI), Mara Carfagna deputato (Nm), Dario Damiani, senatore FI, l'imprenditrice Elisabetta Franchi, e in collegamento, la scienziata Amalia Ercoli Finzi.

'Si puo' davvero prevenire la violenza di genere - ha spiegato Osnato - creando un sistema sociale che garantisca alle donne indipendenza economica e capacita' di utilizzare autonomamente gli strumenti finanziari. Solo cosi' le donne saranno libere di rifuggire da contesti domestici caratterizzati da prevaricazione, situazioni di abuso o potenzialmente pericolose. Per questo nel disegno di legge a sostegno della competitivita' dei capitali abbiamo introdotto un articolo sull'educazione finanziaria, che e' un diritto civile: un cittadino piu' consapevole sugli strumenti finanziari esistenti risulta meglio inserito nella societa'.

Altro tema fondamentale per garantire l'indipendenza femminile e' rappresentato dalla conciliazione tra vita lavorativa e adempimenti familiari, troppo spesso a carico esclusivo delle donne. A tal fine abbiamo messo in campo tanti strumenti, dal bonus bebe' al bonus asili nido, per garantire il diritto delle donne ad essere lavoratrici e madri. E ancora, incentivi per le aziende che assumono donne e meccanismi per riequilibrare le disparita' salariali'.

Bof

(RADIOCOR) 08-03-26 14:56:02 (0304)GOV 5 NNNN