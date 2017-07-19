8 marzo: Confcooperative, chance per valorizzare contributo donne a crescita Paese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mar - "Quella dell'8 marzo non deve essere solo una celebrazione, ma un'occasione per ribadire la nostra determinazione e il nostro impegno nella valorizzazione del contributo delle donne alla crescita sociale ed economica del nostro Paese: nelle nostre cooperative il 61% dei lavoratori e' donna, cosi' come il 40% dei soci e il 26,5% della governance". Cosi' Alessandra Rinaldi, presidente della Commissione Donne CooperAzione di Confcooperative alla vigilia della Giornata internazionale della donna.

"In un momento in cui in Italia si registra un boom occupazionale, il piu' alto dall'inizio delle serie storiche dell'Istat nel 2004, l'occupazione femminile continua a diminuire e resta al di sotto di oltre 10 punti percentuali rispetto alla media europea, mentre aumenta il tasso di inattivita' tra le donne - aggiunge Rinaldi -. Un gap ancora troppo ampio che deve essere colmato per rafforzare la crescita sociale ed economica del nostro Paese".

"La cooperazione e' per natura inclusiva e il nostro e' un impegno quotidiano per il raggiungimento delle pari opportunita' e per la valorizzazione del contributo delle donne, sulle quali ancora pesano per la maggior parte i carichi di cura di figli o di anziani in casa - conclude Maurizio Gardini, presidente Confcooperative - occorrono interventi strutturali, reti di welfare che agevolino l'accesso al mondo del lavoro e la crescita professionale".

