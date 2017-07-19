1 maggio: Trenitalia, 6,5 milioni di persone in viaggio, offerta potenziata

Frecciarossa in composizione doppia e collegamenti AV in piu' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 apr - Trenitalia (Gruppo FS) si prepara a far viaggiare circa 6,5 milioni di viaggiatori in occasione del ponte del 1 maggio, tra giovedi' 30 aprile e lunedi' 4 maggio 2026, rafforzando l'offerta su scala nazionale con un piano di potenziamento dei servizi. A trainare le prenotazioni, si legge in una nota, sono le citta' d'arte come Roma e Firenze, e le citta' del Sud come Napoli, Salerno, Bari, Foggia e Lecce. Per le medie e lunghe percorrenze prevalgono le mete di mare dell'Adriatico e gli spostamenti verso la Sicilia. Forte anche l'interesse per le destinazioni del Trentino-Alto Adige e le destinazioni svizzere servite dagli EuroCity. Per soddisfare le esigenze di mobilita' di questo periodo, Trenitalia ha previsto l'impiego di Frecciarossa in composizione doppia, collegamenti AV in piu' tra alcune citta' italiane e InterCity aggiuntivi per rispondere all'aumento della domanda con una maggiore disponibilita' di posti sulle principali direttrici di viaggio.

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