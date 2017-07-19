Wall Street: migliora (S&P +0,4%) con nuove speranze su Usa-Iran, Wti sotto 100$

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 13 apr - Indici ora in rialzo a Wall Street, con nuove speranze di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Il presidente statunitense, Donald Trump, ha dichiarato che gli Stati Uniti sono stati contattati dall'Iran, perche' "desiderano ardentemente raggiungere un accordo". Trump aveva annunciato il blocco dello Stretto di Hormuz, in seguito alla conclusione senza accordo dei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran nel fine settimana.

Il fallimento dei negoziati a Islamabad aveva riacceso i timori su una lunga guerra, portando a un aumento dei prezzi del petrolio, che continuera' a mettere a dura prova le economie di tutto il mondo. Il petrolio greggio West Texas Intermediate balza del 2,55% a 99,03 dollari al barile. In questo momento, il Dow Jones guadagna 1,21 punti (0,00%), lo S&P 500 sale di 26,18 punti (+0,38%), il Nasdaq aggiunge 137,85 punti (+0,60%). Oro in ribasso di 19,50 dollari, lo 0,41%, a 4.742,40 dollari. Euro in calo dello 0,12% a 1,1712 dollari. Bitcoin in rialzo dello 0,56% a 71.526 dollari.

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(RADIOCOR) 13-04-26 19:59:35 (0649) 5 NNNN