Wall Street: indici allungano (S&P +1%) al traino di Ford e Nvidia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 22 apr - Gli indici accelerano a Wall Street, con S&P 500 e Nasdaq Composite in cerca della prima chiusura positiva dopo sei cali consecutivi. Settimana importante per le trimestrali: tra oggi e venerdi', infatti, circa il 30% delle societa' sullo S&P 500 pubblichera' i conti; finora, il 73% delle societa' che hanno comunicato i risultati trimestrali ha battuto le previsioni degli esperti. Nel complesso, pero', la crescita nel primo trimestre dell'anno sembra destinata a essere piatta rispetto ai primi tre mesi del 2023, secondo i dati di FactSet. Alcune delle maggiori societa' al mondo pubblicheranno i conti in settimana, tra cui Tesla e General Motors (domani), Meta Platforms (mercoledi'), Microsoft e Alphabet (giovedi'). Sull'azionario, in evidenza il titolo di Ford Motor (+5,6%), il migliore sullo S&P 500 due giorni prima della pubblicazione della trimestrale. Tra i migliori anche Nvidia, che guadagna il 4% dopo aver perso il 10% venerdi' scorso. Il titolo di Tesla perde il 3% ed e' tra i peggiori sullo S&P 500, dopo che la societa' ha tagliato i prezzi delle sue auto elettriche in molti dei mercati piu' importanti, compresi Cina e Germania. In questo momento, il Dow Jones sale di 325,58 punti (+0,86%), lo S&P 500 guadagna 49,77 punti (+1%), il Nasdaq e' in rialzo di 174,78 punti (+1,14%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna lo 0,31% a 83,40 dollari al barile. L'oro ha perso 66,20 dollari, il 2,76%, e ha chiuso a 2.332,20 dollari all'oncia, il maggior calo percentuale dal 3 febbraio 2023 e il maggior calo in dollari dal 17 giugno 2021. Euro stabile a 1,0665 dollari. Bitcoin in rialzo del 3,27% a 66.665 dollari.

