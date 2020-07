Wall Street: ieri seduta in forte rialzo (Dj +1,78%), Amazon e Netflix da record

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 07 lug - Chiusura in forte rialzo, ieri, a Wall Street. L'ottimo inizio di settimana e' stato possibile grazie soprattutto ai titoli tech, con Amazon e Netflix che hanno toccato nuovi record, cosi' come il Nasdaq Composite ha toccato nuovi massimi intraday; la scorsa settimana, i tre maggiori indici avevano guadagnato almeno il 3,3%, dopo il miglior trimestre in tre decenni. Sui mercati resta l'ottimismo sulle prospettive della ripresa economica dopo la crisi provocata dalla Covid-19 - nonostante l'aumento dei casi negli Stati Uniti e in altre parti del mondo - grazie soprattutto alla Cina, che procede spedita verso il ritorno alla normalita'. La giornata di ieri, dal punto di vista macroeconomico, ha registrato un aumento dell'Ism servizi, l'indice che misura la performance del terziario negli Stati Uniti, superiore alle attese: a giugno, e' salito a 57,1 punti dai 45,4 di maggio, con gli analisti che attendevano un rialzo a 50,1 punti. Migliore del previsto anche la lettura finale, a giugno, dell'indice servizi Pmi, redatto da Markit, salita a 47,9 punti, dai 37,5 punti della lettura definitiva di maggio e dai 46,7 della stima flash. Il Dow Jones Industrial Average ha chiuso in rialzo di 459,67 punti, l'1,78%, a 26.287,03. Lo S&P 500 ha aggiunto 49,71 punti, l'1,59%, a 3.179,72. Il Nasdaq Composite, dopo aver toccato i 10.462,05, nuovo record, ha chiuso in rialzo del 2,21% a 10.433,65. Il rendimento del titolo di Stato Usa decennale - che si muove inversamente al prezzo - e' salito di 1,3 punti base allo 0,683%. Sul fronte valutario, un euro comprava 1,1308 dollari (+0,52%), un dollaro acquistava 107,38 yen (-0,13%) e una sterlina veniva scambiata per 1,2490 dollari (+0,06%).

A24-Pca

(RADIOCOR) 07-07-20 08:00:02 (0043) 5 NNNN