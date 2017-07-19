Wall Street: ieri in rialzo (S&P +1%) con nuove speranze accordo Usa-Iran

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 14 apr - Ieri, seduta in rialzo a Wall Street, con nuove speranze di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono stati contattati dall'Iran, perche' "desiderano ardentemente raggiungere un accordo". Trump aveva in precedenza annunciato il blocco dello Stretto di Hormuz, entrato in vigore ieri, in seguito alla conclusione senza un accordo dei colloqui di pace del fine settimana. Il fallimento dei negoziati a Islamabad aveva riacceso i timori su una lunga guerra, portando a un aumento dei prezzi del petrolio, che continuera' a mettere a dura prova le economie di tutto il mondo. Il Dow Jones ha guadagnato 301,68 punti (+0,63%), lo S&P 500 e' salito di 69,35 punti (+1,02%), il Nasdaq ha aggiunto 280,84 punti (+1,23%). Il petrolio Wti al Nymex ha guadagnato 2,51 dollari, il 2,60%, a 99,08 dollari al barile. Oro in ribasso di 19,50 dollari, lo 0,41%, a 4.742,40 dollari. Euro in calo dello 0,12% a 1,1712 dollari. Bitcoin in rialzo dello 0,56% a 71.526 dollari.

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(RADIOCOR) 14-04-26 08:04:29 (0097) 5 NNNN