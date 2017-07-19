Wall Street: apre in calo (Dj -0,6%) con blocco Hormuz, petrolio Wti +7,3% (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 13 apr - Apertura in calo a Wall Street, dopo che il presidente statunitense, Donald Trump, ha annunciato il blocco dello Stretto di Hormuz, a seguito del fallimento dei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. A pesare, pero', e' anche il -3,3% di Goldman Sachs, nonostante i solidi utili complessivi della banca, a causa dei deludenti risultati di trading registrati nella sua divisione obbligazionaria. Il fallimento dei negoziati a Islamabad, in Pakistan, ha riacceso i timori che la guerra con l'Iran si protragga piu' a lungo del previsto, portando a un aumento dei prezzi del petrolio, che continuera' a mettere a dura prova le economie di tutto il mondo. Trump, che ha annunciato il blocco navale dopo il fallimento dei negoziati, sta valutando la ripresa degli attacchi militari, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Le speranze di una rapida fine della guerra avevano contribuito a far registrare ai tre principali indici, venerdi' scorso, la migliore settimana da novembre, in seguito all'annuncio di un cessate il fuoco di due settimane tra Stati Uniti e Iran. Lo S&P 500 ha guadagnato il 3,6%, la scorsa settimana, il Nasdaq e' balzato di circa il 4,7%, il Dow Jones ha guadagnato il 3%. La stagione delle trimestrali e' iniziata come sempre, con le banche: dopo quella di Goldman Sachs, nei prossimi giorni sono attese quelle di Citigroup, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Morgan Stanley e Bank of America. In avvio, il Dow Jones cede 260,09 punti (-0,54%), lo S&P 500 scende di 16,61 punti (-0,24%), il Nasdaq e' in calo di 58,98 punti (-0,26%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna il 7,26% a 103,58 dollari al barile.

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(RADIOCOR) 13-04-26 15:33:53 (0420) 5 NNNN