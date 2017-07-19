Borsa: St (+2,5%) corre in scia a febbre AI e record dei chip asiatici

Il Kospi coreano vola su nuovi massimi grazie al tech (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 mag - St si mette in evidenza a Piazza Affari in scia al rinnovato ottimismo del tech asiatico per l'intelligenza artificiale. Il produttore di chip italo francese al momento guadagna il 2,51% a 50,24 euro sul Ftse Mib di Milano e il 2,57% sul Cac 40 di Parigi.

Il gruppo guidato da Jean-Marc Chery - che gia', in occasione dei conti trimestrali, aveva specificato di prevedere un incremento " della capacita' sull'intelligenza artificiale" nel 2026, definito "un anno di rottura" - approfitta, da una parte, dell'onda lunga dei record di Nasdaq e S&P di venerdi', spinti dai produttori di chip a stelle e strisce, e dall'altra della fiducia per le prospettive di crescita dell'AI che hanno dato slancio ai listini asiatici. In particolare, a essere sotto i riflettori e' il Kospi coreano che ha terminato la seduta in rialzo del 4,3%, raggiungendo il record intraday di 7.876,60 punti. In totale l'indice da inizio anno ha messo a segno un bottino di circa l'86%, consolidando, a detta degli operatori, il suo status di uno dei mercati con le migliori performance al mondo grazie alla spinta dei chip. Tra i titoli, Samsung Electronics ha guadagnato oltre il 5% e SK Hynix piu' del 10%, con entrambi i produttori di chip che hanno toccato livelli record.

In generale, gli investitori, spiegano gli operatori a Bloomberg, stanno scommettendo sull'aumento dei profitti globali in scia all'incremento delle spese in AI. Per questo, si stanno orientando verso le societa' specializzate nei chip, viste come i 'picconi e le pale' della catena di approvvigionamento dell'AI. Stringendo la lente sulla Corea del Sud, proprio l'attenzione al ciclo di produzione dei chip ha indotto JPMorgan ha rivedere al rialzo i suoi target per il Kospi, fissato ora tra i 9.000 e i 10.000 punti, in uno scenario ottimistico (dall'intervallo tra 7.000 a 8.500 fissato a fine aprile). La mossa della banca americana segue quella di Goldman Sachs Group Inc., che la scorsa settimana ha alzato il suo obiettivo per il Kospi a 9.000, citando il piu' forte slancio degli utili in Asia.

Guardando invece al tech nel Vecchio Continente, Sap guadagna l'1% a Francoforte e Asm lo 0,3% ad Amsterdam.

Cog

(RADIOCOR) 11-05-26 10:54:44 (0217) 5 NNNN